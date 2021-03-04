Девушки из Тольятти стали серебряными призерами Кубка страны

Гандбольная "Лада" стала серебряным призером Кубка России сезона-2020/2021.

В финальном матче тольяттинские девушки встречались с командой "Ростов-Дон". Первый тайм матча, который прошел в Ростове-на-Дону, завершился с небольшим преимуществом домашней команды (11:10), но до конца игры "Ростов" сумел оторваться и победил со счетом 25:16.

Теперь тольяттинская "Лада" продолжит выступление в российской Суперлиге. В субботу, 6 марта, девушкам из Самарской области предстоит в гостях сыграть со "Звездой". В турнирной таблице тольяттинки занимают третье место.