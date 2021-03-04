Водитель внедорожника пострадал в Самаре, врезавшись в столб на трамвайных путях

В Самаре кроссовер врезался в столб на трамвайных путях. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре пострадал в аварии водитель кроссовера Nissan X-Trail, который врезался в столб на трамвайных путях. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду днем, 3 марта, на улице Галактионовской. По данным полиции, водитель превысил скорость, выехал на трамвайные пути и врезался столб на середине дороги, перекрыв движение трамваев.

Машина оказалась сильно разбита, травмированного водителя с места ДТП на скорой увезли в больницу.

Ранее в Самарской области на трассе М-5 произошло крупное ДТП с участием четырех легковых автомобилей.