В Самаре может появиться больше жилых комплексов без парковок

В Самаре могут строить больше домов без парковок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре хотят разрешить строить дома, в которых не будет хватать парковочных мест на всех жильцов.

Сейчас в городе действует требование, по которому на одну квартиру должно приходиться одно парковочное место. Вместе с тем хватает дворов, в том числе около домов с довольно дорогими квартирами, где большие проблемы с парковкой и, как следствие, с проездом.

При этом, даже при наличии паркингов, места на них не покупают из-за дороговизны. В итоге застройщикам приходится существенно снижать цены, после чего они жалуются, что паркинги строить невыгодно.

Сейчас обсуждается возможность гибкого подхода, применяя парковочный коэффициент 0,6 к домам эконом-класса и 1 - к домам более дорогих сегментов.