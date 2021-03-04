Узнали, где самарцы могут купить SIM-карты с саморегистрацией и как их активировать за 10 минут

Регистрация займет не более 10 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый удобный формат приобретения SIM-карт становится для жителей Самарской области все более привычным. В регионе все больше и больше мест, где можно купить SIM-карты с саморегистрацией вместе с другими покупками. Среди партнеров сервиса более сотни киосков «Город ру» в Тольятти, сеть «Напитки для души» в Самаре, Кинеле, п. Управленческий и селе Дубовый Умет, магазины «24 часа» Новокуйбышевска.

В списке новых точек продаж SIM-карт появились также автозаправочные станции сети «Роза мира» в поселках Безенчук, Новая Жизнь, селах Курумоч, Марьевка, Хворостянка и пгт Мирный.

SIM-карты с саморегистрацией также доступны для Самарцев или гостей города SIM-карты в торговом автомате на ж/д вокзале, в аэропорту и в торговых центрах «Космопорт» и «Мега».

Кстати, активировать такие SIM-карты проще простого. Это можно сделать при помощи Личного кабинета МегаФона или сайта Госуслуги. Вся процедура займет не более 10 минут.