В кинотеатре Ambar Cinema организуют бесплатные киносеансы в честь 8 марта

Так же 8 марта всех женщин, совершивших покупки, ждут подарки от магазинов – партнеров.

По инициативе администрации ТК «Амбар» в кинотеатре Ambar Cinema организован бесплатный показ кино в честь Международного женского дня 8 марта. Представительницы прекрасного пола могут пригласить с собой одного гостя. В праздничный день пройдет три бесплатных киносеанса фильмов «Рашн Юг», «Пара из будущего» и «Гуляй, Вася! Свидание на Бали».

Регистрация открыта с 26 февраля. Чтобы забронировать приглашение необходимо позвонить на телефон горячей линии торгового комплекса 8 (800) 500 41 22 или оформить на стойке информации, и там же будет необходимо забрать пригласительные на два лица в день показа.

Так же в день 8 марта всех женщин, совершивших покупки, ждут подарки от магазинов – партнеров.

Праздничную атмосферу обеспечат ведущий, музыкальная и развлекательная программы.

Только 8 марта будут действовать скидки и подарки. Stockburg – скидка 50% на все и футболка в подарок при покупке от 500 рублей, Mixit – скраб в подарок при покупке от 1000 рублей, Bugatti – скидка 20% на новую коллекцию, 21 Shop – скидка 15% на все, Додо пицца – скидка 20% при покупке от 600 рублей и пицца 25 см бесплатно, Дефиле – 500 рублей в подарок при покупке от 3000 рублей.