В Самарской области с начала пандемии коронавирусом заболели около 50 тыс. человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки 271 новый случай заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе постепенно снижается ежедневный прирост заболевших, однако, область находится в верхней части списка по наибольшему количеству выявленных случаев за сутки в целом по стране.

Всего коронавирусом в Самарской области заразились 49 355 человек, из них вылечились 45 576, в том числе, 297 - за прошедшие сутки.

Выявлено 13 новых смертельных случаев - с начала года это наибольший показатель. Всего умерли 915 человек.

В целом по стране за сутки 11 385 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. С начала пандемии заболело порядка 4,3 млн человек.