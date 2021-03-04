В Самарской области из-за коронавируса умерли еще 13 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области назвали города и районы, где нашли больше всего заболевших коронавирусом. По данным регионального оперштаба, во главе списка Самара, где 90 заразившихся, далее идет Тольятти, где 56 заболевших, затем Красноярский и Ставропольский район, где по 13, и Отрадный (12). Всего за сутки 271 новый случай.

Среди заразившихся 245 уже болели ОРВИ или пневмонией, 26 человек узнали о заражении при профосмотрах.

В четверг в регионе зафиксировали 13 смертельных случаев среди заразившихся. Умерли четыре женщины от 61-го до 70-ти лет, а также девять мужчин от 46-ти до 87-ми лет.

Всего с начала пандемии заразились 49 626 человек, из них вылечились 45 873. Умерли 928 заразившихся.