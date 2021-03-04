«Академия Коноплева» обыграла «Рубин» в Молодежном первенстве России

Матч получился упорным. Фото: kc-academy.ru.

«Академия Коноплева», которая представляет Самарскую область в Молодежном первенстве России по футболу U19, обыграла казанский «Рубин». Встреча проходила на «Металлурге» в Самаре и закончилась со счетом 2:1.

- Борьба по ходу всего матча была крайне упорной. Казанцы, приехавшие в статусе фаворита, больше владели мячом, однако до острых и опасных эпизодов доходило нечасто. В результате Академии удалось еще в первом тайме провести две хорошие контратаки, результатом которых стали два гола, - рассказали в пресс-службе академии «Крыльев Советов».

В составе самарцев отличились Кондратюк и Смоляков.