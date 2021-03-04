Двоим самарцам грозит 5 лет тюрьмы за попытку продажи ртути

Двоих самарцев будут судить за попытку продажи ртути Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении двоих самарцев, которых подозревают в попытке сбыта ядовитых веществ. Об этом говорится в сообщении городской прокуратуры.

Как выяснилось во время следствия, с июня по сентябрь прошлого года они незаконно купили металлическую ртуть массой 1 626 грамм. Они намеревались продать ядовитое вещество, но в тот же день были задержаны сотрудниками ФСБ, которые действовали в рамках так называемой «проверочной закупки».

Свою вину обвиняемые в итоге полностью признали. Им предстоит ответить за свои действия перед судом, возбуждено уголовное дело, обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.