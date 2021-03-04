Самарское отделение Сбербанка возглавил Сергей Тютин. Кто это?

Самарское отделение Сбербанка возглавил Сергей Тютин

Самарское отделение Сбербанка возглавил Сергей Тютин. Константин Долонин, который занимал этот пост с 2012 года, возглавил Курское отделение ПАО Сбербанк. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Как стало известно, новый управляющий Самарским отделением Сергей Тютин ранее занимал должность заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка. Зоной его ответственности была работа по взаимодействию с корпоративно-инвестиционным бизнесом.

- Под руководством Сергея Тютина корпоративный блок Поволжского банка Сбербанка достиг заметных успехов. Это и наращивание кредитного портфеля, и расширение клиентской базы и повышение качества сервиса, - заявил Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.

Сергей Тютин – уроженец Самары. Он родился в 1977 году, окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Банковская деятельность». С 1997 года занимал различные руководящие посты в Поволжском банке и Кировском отделении Сбербанка, ЗАО «Кошелев-Банк» и др.

Одновременно стало известно, кто станет курировать корпоративный блок в Поволжском банке вместо Сергея Тютина. Эту должность занял Ярослав Костарев, выпускник Пермского филиала Высшей школы экономики по специальности «Менеджмент». Работает в Сбербанке с 2010 года. Занимал должность директора управления кредитования и проектного финансирования Западно-Уральского банка Сбербанка. С 2017 года - директор управления кредитования и проектного финансирования Сибирского банка Сбербанка, с 2019 года - управляющий директор - директором Центра продаж корпоративным клиентам Сибирского банка Сбербанка.