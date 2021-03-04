Депутаты вышли чистить трибуны "Металлурга" перед матчем "Крыльев"

Депутаты чистят снег на "Металлурге". Фото - гордума Самары

Самарские депутаты вышли чистить трибуны стадиона "Металлург", где в ближайшие выходные пройдет матч "Крыльев Советов" с "Чертаново".

Самарская команда временно вернулась на "Металлург", где проведет как минимум два ближайших домашних матча, первый из которых состоится в субботу, 6 марта. Игры перенесли, потому что на "Самара Арене" нашли трещины в балках.

Стадион начали готовить к приему болельщиков, и чистить трибуны отправились депутаты городской думы Самары и члены общественного молодежного парламента при гордуме.

На матче болельщиков пустят на четвертый сектор, а также в зону гостеприимства. Билеты можно купить онлайн, в клубных магазинах, а также в кассах на стадионе.