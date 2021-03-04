Обустройство купелей и источника в Ташле планируют завершить в этом году

Комплекс в Ташле является признанным центром паломничества православных христиан из разных регионов страны

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг, 4 марта, проверил, какие работы выполнены на территории храма в честь Святой Троицы и источника во имя иконы Божией Матери «Избавительница от бед».

В 2020-м году там обновили купели и источник. В здании источника выполнены демонтажные работы, установлены новый сруб и мраморная чаша, смонтированы временная кровля, окна и двери, выполнена разводка сетей водоснабжения и водоотведения. Под здание купелей создан свайный фундамент, выполнена кладка кирпичного цоколя, смонтированы ванны купелей, а также проложили необходимые коммуникации.

В этом году планируется расчистить русло реки Ташлы и рассмотреть возможность обустройства зоны для купания, продолжить реставрацию храма в селе Мусорке, спроектировать обводную дорогу около монастыря в Ташле. Параллельно идет разработка концепции позиционирования комплекса на российском уровне, чтобы упрочить его позиции среди наиболее значимых объектов паломничества.

«Комплекс в Ташле – это признанный центр паломничества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за рубежа. Важна и его туристическая привлекательность для нашего региона. В связи с этим нам надо постараться проводить работы таким образом, чтобы не сдерживать поток паломников и туристов, по возможности создавать условия, чтобы людей сюда приезжало как можно больше, при этом не нарушать заведенный здесь порядок», - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор поставил задачу в этом году завершить строительство зданий купелей и источника, а также благоустроить прилегающую территорию на территории храма в Ташле.

Глава региона также отметил, что необходимо утвердить попечительский совет по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле, чтобы установить всесторонний контроль за сроками и качеством проводимых работ. Уже сейчас в состав пожелали войти депутаты, общественные деятели и руководители крупных предприятий. Состав совета будет сформирован и утвержден в ближайшее время.