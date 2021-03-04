С 28 апреля начнется голосование за благоустройство общественных территорий в Самарской области

Самарцы смогут выбрать, что будет благоустроено в регионе в 2022 году в первую очередь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На интернет-платформе голосований за благоустройство с 26 апреля 2021 года начнется общественное голосование за те территории Самарской области, которые в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Жители региона смогут проголосовать за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже выбранной локации.

- В голосовании будут принимать участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, что в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за последние несколько лет было благоустроено более тысячи дворов и 470 парков, скверов и других общественных пространств. Контролирует реализацию нацпроекта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.