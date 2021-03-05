Королевы нефтепереработки: КНПЗ поздравляет своих сотрудниц с 8 марта

Молодой специалист Алина Ерахтина уверена: работа на КНПЗ позволит ей реализоваться на все сто! Фото: АО «КНПЗ»

Нефтепереработка – мужское дело, но среди установок, насосов, печей и турбин работает немало и женщин. Каждый год, поздравляя их с 8 марта, коллеги-мужчины честно признаются: «Без вас завод был бы совсем другим!» И это так: оставаясь заботливыми женами и мамами, заводчанки так же болеют за производство и очень часто являются движущей силой многих достижений.

Например, Юлия Чемерская возглавляет отдел оценки и развития персонала. В ее ведении - организация обучения заводчан, взаимодействие с вузами и Роснефть-классом – возможными будущими сотрудниками.

- Особую радость испытываешь, когда какой-то проект получает удачное завершение, - признается Юлия Чемерская. – Мысли о работе не оставишь за заводской проходной – интересные решения приходят даже ночью.

А опытный лаборант химического анализа ЦЗЛ №1 Марина Аверьянчева «по совместительству» является многодетной мамой, как многие другие заводчанки. Благодаря социальной политике Куйбышевского НПЗ, направленной на поддержку семей с детьми, сотрудницы предприятия могут успешно реализовать себя как на производстве, так и в главном предназначении женщины.