В Самаре хотят заделать дорожные ямы на тысячах квадратных метров

На самарских дорогах заделывают ямы

В Самаре начали ямочный ремонт на городских дорогах. Ранее жители города жаловались на качество дорог, после чего ситуацию начали исправлять.

Ямочный ремонт ведут круглосуточно, в ночную смену работали на Самарском мосту, на улице Казачьей, на путепроводах на Ракитовском шоссе и улице Физкультурной, а также на улице Промышленности.

В четверг, 4 марта, дорожники планируют работы на улицах Революционная, Аэродромная, Вольская, а также Ракитовском шоссе.

Всего в Самаре хотят заделать ям на общей площади в 11,2 тыс. кв. метров.