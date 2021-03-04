В регионе ожидается снег, ветер и морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая температура будет в Самарской области в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, в регион возвращаются морозы .

В пятницу, 5 марта, в Самаре и области будет еще относительно тепло. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов. Местами умеренный мокрый снег, на дорогах будет гололедица.

В субботу температура начнет снижаться. Днем в Самаре будет до -8 градусов, а ночью температура снизится до -10. Также пойдет небольшой снег, усилится северный ветер 3-8 м/с.

А вот в воскресенье, 7 марта, температура воздуха по области ночью опустится до -18 градусов мороза. Днем в Самаре тоже будет достаточно прохладно от -3 до -5 градусов.

Синоптики предупредили жителей Самарской области о неблагоприятных погодных явлениях в эти дни. Кроме того, что на дорогах будет гололедица, возможны порывы ветра 15-18 м/с.