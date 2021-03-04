Кипяток и костры: жители Самары настойчиво пытаются отогреть водонапорные колонки

После самодеятельности рабочие несколько часов восстанавливают работоспособность колонки Фото: РКС-Самара

В компании РКС-Самара пожаловались на активных жителей города, которые пытаются самостоятельно добраться до воды в замерзших колонках. После неправильных манипуляций, колонки и вовсе выходят из строя. Коммунальщики просят не заниматься самодеятельностью и доверить эту работу профессионалам.

- В аварийную службу «РКС-Самара» поступило больше 130 заявок с просьбами восстановить водоснабжение в колонках. В один день бригада успевает отогреть в среднем 6-7 колонок, так как эта работа требует много времени – расчистить подход к колонке, найти повреждения, устранить. Иногда мороз добирается до водоприемника и тогда приходится работать уже под земьей, в колодце, - рассказали в пресс-службе РКС-Самара.

Некоторые нетерпеливые граждане пытаются самостоятельно отогреть водонапорную колонку. Как рассказали в РКС, самарцы заливают колонки кипятком, который превращается потом в гладкий плотный слой льда, пытаются залезть в колодец, не думая о том, что это смертельно опасно без специального оборудования и допуска к работам, и даже поджигают колонки.

- На улице Ростовская жители развели костер вокруг колонки. Воду не отогрели, но из строя механизм вывели окончательно: бригаде пришлось провозиться несколько часов, чтобы восстановить водоснабжение, - рассказали коммунальщики.

Сотрудники РКС-Самара настоятельно не рекомендуют самостоятельно отогревать уличные водонапорные колонки. Это должны делать специалисты оборудованием, предназначенным для проведения подобных работ.

Напомним, в эти выходные в Самару вернуться морозы. По прогнозам синоптиков, ночью по области температура понизится до -18 градусов.