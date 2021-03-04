Ночью в Тольятти рыбака унесло в Волгу на оторванной льдине

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной безопасности и не рисковать своей жизнью Фото: Андрей Дербенев

В ночь на 4 марта спасатели Центра гражданской защиты Тольятти спасли рыбака с дрейфующей льдины в районе ГЭС. Об этом рассказал руководитель тольяттинского ЦГЗ Андрей Дербенев.

- Вызов поступил около 23:00. Спасатели на надувной лодке обследовали значительную площадь акватории в районе ГЭС и через некоторое время пострадавший был найден и эвакуирован на берег, - сообщил Андрей Дербенев.

По словам спасателей, сложность в проведении спасательных работ заключалась в том, что в том месте акватории наблюдается сильное течение, кроме того в воде находится множество обломанных льдин, а в ночное время суток сложно контролировать безопасность на открытой воде.

Рыбака в целости доставили на берег, где передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. От медицинской помощи 56-летний мужчина отказался.