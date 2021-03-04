В самарском детсаду дети разрисовали снег огромными цветами к 8 марта

Вот такую красоту нарисовали на снегу самарские ребятишки. Фото: соцсети

В самарском детском саду №373 на проспекте Кирова разрисовали снег огромными красочными цветами. Таким образом ребятишки и воспитатели решили поздравить мам и бабушек с праздником 8 марта. Фотографии празднично украшенного двора появились в социальных сетях.

- Наш подарок не простой. Его не сможешь взять рукой. А вместе с красками, в рисунок этот, любовь и нежность вложили дети, - написали авторы творения в социальных сетях. - Аллею из тюльпанов подарили дети своим мамам и бабушкам. С праздником! Здоровья, радости, счастья!

На фото видно целую нарисованную аллею из цветов разных форм и расцветок. Центром композиции стала большая надпись «8 марта» и пушистая желтая мимоза.

- Для нас это хорошая традиция, мы украшаем окна и территорию около садика к праздникам. Например, к 23 февраля нарисовали на снегу военную символику, танки, самолеты, - рассказала журналисту «КП-Самара» заведующая МБДОУ №373 Татьяна Овчинникова. – Дети с удовольствием принимают участие в процессе – им выдали небольшие бутылочки с подкрашенной водой, и они из пульверизаторов раскрасили обозначенную воспитателями композицию.

Родителям детей гигантская поздравительная «открытка» на снегу также пришлась по душе, многие фотографировали ее на память.