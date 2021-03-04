В Самаре ежедневно следят за амбулаторными ковид-больными

В Кировском районе выявили 10 нарушителей самоизоляции с начала действия ограничительных мер Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают контролировать больных коронавирусом, которые лечатся дома. Ежедневно управляющие микрорайонами города проводят поквартирный обход пациентов и в случае обнаружения нарушений, направляют информацию в департамент общественной безопасности или в полицию.

- Информацию о ковид-пациентах мы получаем из больниц. Сегодня на контроле в нашем микрорайоне находятся 8 заболевших. В конце 2020 года их было 50, - говорит управляющая микрорайоном №19 Кировского внутригородского района Самары Любовь Селезнева.

Однако, по словам управляющей, расслабляться рано, так как весной есть вероятность заболевания коронавирусной инфекцией и другими острыми респираторными заболеваниями. В начале весны инфицированным особенно важно не подвергать опасности окружающих, поэтому важно соблюдать самоизоляцию. Управляющие, которые совершают обход и обзвон своих подопечных, каждый раз напоминают, что можно организовать доставку лекарств и продуктов питания с помощью волонтеров, чтобы не покидать свою квартиру до полного выздоровления.

Если нарушители самоизоляции все-таки выявляются во время рейдов, то информация о них направляется в департамент общественной безопасности Самары или полицию. На сегодняшний день в Кировском районе уже выявлено 10 таких нарушителей, им может грозить штраф от 15 до 40 тысяч рублей.