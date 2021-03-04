Глава Самарской области поздравил с 8 марта врачей перинатального центра Тольяттинской городской больницы №5

Глава региона поздравил женскую половину коллектива с наступающим праздником

Губернатор Самарской области во время рабочей поездки в Тольятти посетил Межрайонный перинатальный центр Тольяттинской городской больницы №5 и поздравил женскую половину коллектива с наступающим 8 марта.

В 2020 году, когда в пандемию для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией был перепрофилирован роддом Тольяттинской городской больницы №2 им. В.В. Баныкина , работа полностью была возложена на перинатальный центр.

В этот период среднемесячная нагрузка на каждого сотрудника возросла на 30%. Тем не менее, медики успешно справились. Всего в прошлом году в центре родились 4896 детей. Дмитрий Азаров поблагодарил врачей перинатального центра за этот труд.

- Вы совершили подвиг, поскольку всех рожениц Тольятти, а также других городов и районов, направляли к вам. Время того требовало. Вы приняли на себя всю нагрузку. Спасибо вам большое, - сказал Дмитрий Азаров при встрече с тольяттинскими врачами.

Стоит отметить, что перинатальный центр принимает рожениц не только из Тольятти, но и из Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов. Под опекой врачей более полумиллиона женщин Самарской области.

Кроме того, губернатор оценил оснащение центра, реконструкция которого была завершена несколько лет назад. Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения региона рассмотреть возможность дооснащения центра современным оборудованием, которое уже есть в некоторых поликлиниках региона.