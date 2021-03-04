Самарские волонтеры смогут участвовать в выборах от "Единой России"

Владимир Путин поддержал инициативу Единой России

"Единая Россия" выступила с предложением помочь добровольцам, которые хотят попробовать себя в большой политике. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что активисты должны прежде всего себе ответить, зачем они идут на выборы.

- Если вы чувствуете в себе силы этим заниматься, то нужно смело обсуждать все, что волнует наших граждан, обсуждать их заботы, предлагать решения этих проблем, - подчеркнул он.

Уже в этом году на этапе предварительного голосования партия даст возможность беспартийным народным героям пройти внутренний отбор и участвовать в выборах наравне с опытными политиками. Это должны быть люди, которым доверяют жители региона.

- Среди наших добровольцев есть очень достойные ребята. Здорово, что «Единая Россия» открыта для новых людей и кандидатом может стать каждый, даже беспартийный. Волонтеры – отзывчивые люди и всегда готовы прийти на помощь, это будущие политики с добрым сердцем и открытой душой, - говорит самарский волонтер Федор Синев.