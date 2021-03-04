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Серийный поджигатель из Самары предстанет перед судом за поджог 11 автомобилей

Сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Ранее мужчина не был судим

Ранее мужчина не был судим

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи закончили расследование уголовного дела о серии покушений на умышленное уничтожение чужого имущества в Самаре. По версии следствия, злоумышленник поджигал автомобили на территории Железнодорожного и Ленинского районов в период с июня по ноябрь 2020 года. Во время очередного преступления серийного поджигателя задержали.

- В результате противоправной деятельности повреждения получили десять автомобилей иностранного производства и одна отечественная легковушка. Общий ущерб, причиненный владельцам пострадавших транспортных средств, превысил 11 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе МВД.

В отношении ранее не судимого 41-летнего самарца были возбуждены уголовные дела по каждому поджогу, впоследствии дела соединили в одно производство. Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Уголовное дело было направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Криминал