В Самарской области рабочий случайно убил своего напарника во время ремонта в отделе полиции

Рабочий хотел быстрее закончить ремонт и начал неосторожно ломать кирпичную стену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце января прошлого года в Чапаевске произошла трагедия, которая унесла жизнь одного из рабочих строительной бригады. По версии следствия, 24 января 2020 года, рабочие осуществляли ремонт в специальном помещении для содержания задержанных лиц отдела МВД России по городу Чапаевск. Во время демонтажа перегородки, обвиняемый по неосторожности убил своего напарника.

- Рабочий хотел сократить время работы и начал разрушать перфоратором стену по нижней части. Своими действиями рабочий спровоцировал неконтролируемое падение кирпичной кладки на стоящего рядом напарника. От полученных травм мужчина скончался на месте, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Следователи, совместно с оперативниками ГУ МВД по Самарской области собрали достаточную базу доказательств для вынесения приговора рабочему из Чапаевска по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.