В Тольятти нетрезвый водитель устроил ДТП с двумя автомобилями и попытался скрыться с места происшествия

Кроме алкоголя в крови водителя обнаружили наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным ГИБДД Тольятти, 22 февраля, около 18:00, 46-летний водитель на автомобиле Kia Rio в нетрезвом состоянии дважды попал в ДТП с другими участниками движения, а после попытался уйти от погони ДПС. Нарушитель был арестован на 12 суток, а после водителя могут лишить водительских прав на 1,5-2 года.

- Водитель двигался по Лесопарковому шоссе в Тольятти, периодически создавая аварийные ситуации. На глазах у очевидцев он врезался сначала во встречный автомобиль Opel Astra, а через некоторое время столкнулся с автомобилем Geely, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу Тольятти.

Водителя задержали очевидцы и сотрудники дорожно-патрульной службы Тольятти. Задержанный согласился пройти медосвидетельствование в государственном наркологическом диспансере.

- Результат показал, что в выдыхаемом воздухе у мужчины содержится значительное превышение алкоголя – 1,900 мг/л, при максимально допустимой норме - 0,16 мг/л. Кроме того анализ показал наличие запрещенных веществ, - рассказали полицейские.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения». Мужчине по данной статье может грозить штраф и лишение прав на 1,5-2 года. Кроме того, за оставление места ДТП его арестовали на 12 суток. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.