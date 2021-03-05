Дептранс: проспект Масленникова в Самаре отремонтируют в 2021 году

Ямочный ремонт ведут круглосуточно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные жители продолжают жаловаться в социальных сетях на качество дорожного полотна на некоторых улицах Самары. Одна из важных для самарцев проблем – это ремонт на проспекте Масленникова.

В департаменте транспорта Самары ответили жителям и назвали сроки проведения комплексного ремонта дорожного полотна. Проспект Масленникова в Самаре планируют отремонтировать уже в этом году.

Напомним, что несколько дней назад, по поручению мэра Самары Елены Лапушкиной, дорожники начала аварийно-ямочный ремонт на нескольких улицах и путепроводах города. Среди них, улицы Вольская, Нагорная, Тухачевского, Революционная, Аэродромная, Промышленности, а также Самарский мост, Ракитовский мост и путепровод на улице Физкультурной. Дорожники планируют залатать ямы на тысячах квадратных метров.