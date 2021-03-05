В Самаре для инвалидов поменяли правила поездок на метро

Теперь пассажирам с ОВЗ не нужно за три часа сообщать о своей поездке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство самарской области опубликовало постановление об изменениях правил пользования метрополитеном. В первую очередь изменения касаются людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее правительство хотело обязать инвалидов сообщать о своей поездке за три часа. После публикования проекта постановления, активисты ОНФ резко негативно высказались против таких нововведений, объясняя это тем, что три часа – это неоправданно большое количество времени.

2 марта были утверждены поправки в постановление правительства. Таким образом, люди, которые нуждаются в сопровождении и оказании помощи при перемещении по станциям самарского метро, должны уведомить перевозчика посредством телефона или через заявку на официальном сайте метрополитена, также можно лично обратиться к дежурному персоналу станции. Сроки оповещения не обозначены, однако в заявке следует указать время своего посещения метрополитена и с какого входа станции прибудет пассажир с ОВЗ.