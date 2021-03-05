В Самаре инспекторы ДПС поздравили с праздником самых дисциплинированных женщин за рулем

Девушки получили грамоту, букеты и сертификат на топливо Фото: ГИБДД Самара

Самарские полицейские, в преддверии 8 марта, поздравили самарских автолюбительниц с весенним праздником. Самых дисциплинированных на дороге самарчанок пригласили на награждение.

- Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области провело выборку водителей - женщин, которые осуществляют движение по автодорогам и не совершают административных правонарушений в области дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Самары.

Полицейские наградили почетной грамотойжительницу Самары Татьяну, которая за свой стаж вождения около 20 лет ни разу не получала штрафы и не попадала в ДТП. Второй участницей стала 19-летняя Марина. Несмотря, на полученные около года назад водительские права, девушка имеет огромный опыт вождения.

- Марина неоднократный победитель и призер соревнований городского, областного и всероссийского уровня по юношескому автомногоборью. Девушка в совершенстве знает ПДД, на решение одного экзаменационного билета по ПДД ей достаточно 40 секунд, когда курсантам на это отводится 20 минут, - рассказали инспекторы.

Кроме того, Марина владеет автослалом – это вид автомобильных соревнований, заключающийся в фигурном прохождении участка, размеченного конусами или стойками за минимальное время.

Девушек наградили благодарственными дипломами от руководства ГИБДД Самарской области, подарили букеты цветов и вручили сертификаты на топливо на одной из популярных АЗС города.