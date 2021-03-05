В детском саду Тольятти произошло массовое отравление детей

Дети и воспитатель находятся в удовлетворительнос состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В детском саду №210 «Ладушки» в Тольятти произошла вспышка кишечной инфекции. Информация в городской департамент образования и надзорные органы поступила 2 марта. По данным депобразовария Тольятти, детей и воспитателей не госпитализировали.

- По состоянию на 4 марта, количество заболевших составляет 9 человек – 8 детей и 1 воспитатель. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное. Врачи поставили диагноз – норовирусная инфекция, - рассказали в пресс-службе департамента образования города Тольятти.

На следующий день после сообщения об инфекции, в детском саду проведи полную дезинфекцию помещений в двух группах. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование.

Напомним, что в январе и в феврале в Тольятти вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована в двух школах - №75 и №43. Губернатор поручил проверить работу комбината школьного питания, который поставлял в школы продукты.