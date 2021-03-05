Количество автобусов на маршруте №480 в Самаре увеличат

Жители отдаленных районов не могут выехать в город из-за отсутствия автобусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители микрорайонов «Крутые Ключи» и «Кошелев Парк» пожаловались в социальных сетях о невозможности выехать в город из-за отсутствия автобусов в вечерние и утренние часы пик. На сообщение отреагировал региональный Минтранс.

- В ходе очередной проверки на остановочном пункте «п. Петра Дубрава» с 6 до 8 утра, 4 марта, установлены факты необеспечения потребности жителей удаленных районов в перевозке автобусами до Самары, - ответили в министерстве транспорта.

Представители ведомства связались с компанией-перевозчиком и поручили увеличить количество автомобилей на маршруте №480, который следует по маршруту «Ж/Д вокзал – мкр «Кошелев Парк» - мкр «Крутые Ключи»». Кроме того перевозчик должен минимизировать интервалы между рейсами в часы пик.