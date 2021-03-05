В Самаре женщина с пороком сердца и с перенесенным COVID-19 родила здорового малыша

С начала 2021 года в родильном отделении Самарского кардиодиспансера на свет появилось 250 детей Фото: instagram.com/minzdrav_63

В родильном отделении Самарского областного клинического диспансера им. В. П. Полякова успешно приняли роды у женщины с врожденным пороком сердца, которая во время беременности перенесла коронавирус. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

- Благоприятный исход и появление на свет здорового ребенка – результат слаженной работы медработников областной клинической больницы им. Середавина и областного кардиологического диспансера им. Полякова, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

По словам врачей, жительницу Самары на последних сроках беременности госпитализировали в областную больницу Середавина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Поражение легких составляло 70%. Кроме того, ситуацию осложняло то, что у девушки был врожденный порок сердца – коартация аорты.

- Врачам удалось не только победить вирус и стабилизировать состояние пациентки, но и сохранить беременность. На сроке 33 недели ее перевели в кардиодиспансер, где здоровьем мамы и будущего малыша занялась команда акушеров-гинекологов и кардиологов, а также врачей других узких специальностей, - рассказала заведующая акушерско-обсервационным отделением кардиодиспансера Марина Цыганова.

Благодаря постоянному наблюдению врачей и правильно подобранной терапии, девушка родила здорового ребенка в срок. Сейчас молодая мама и её малыш чувствуют себя хорошо.