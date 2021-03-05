Питомцы одного из самарских приютов могут остаться без кормов

Фото приюта "Надежда" (vk.com/priut63) Фото: СОЦСЕТИ

70 котиков и 130 собак очень ждут, когда их заберут в любящие семьи, ну а пока они живут в приюте «Надежда». Содержать питомцев для сотрудников приюта с каждым месяцем становиться все сложнее. Не благоприятная эпидемиологическая обстановка сказалась на материальном благополучии людей, что в свою очередь отразилось и на их возможности помогать приюту. А ведь «Надежда» существует только благодаря пожертвованиям неравнодушных. Одна из самых крупных статей расходов для приюта – корма.

- На кошачий корм уходит примерно 35-40 тысяч в месяц. На собачьи корма 40-50 тысяч, если удалось бесплатно получить мясные отходы. Если не получилось, то дороже, - рассказывает директор приюта Амаль Баева. - У нас всегда есть долг по кормам. Поставщик поставляет нам корм с отсрочкой платежа - животные не могут ждать, пока у нас появятся деньги на корм.

Задолженности по кормам чреваты потерей отсрочки и закрытия отгрузки после истечения срока. И как итог животные могут остаться без еды. По данным на 3 марта долг приюта по кормам для кошек - 30 317 рублей, для собак - 26 271рублей.

Еще одна крупная статья расходов - помощь возрастным питомцам.

- Последние месяцы на стареньких питомцев мы собираем очень долго и тяжело. При этом последние месяцы тяжёлых больных среди старичков больше всего. На данный момент в приюте почти 50 собак «пенсионного» возраста, кошек такого возраста примерно 8. Это питомцы, которым за 8-10 и более лет, - рассказали сотрудники приюта на странице в социальной сети.

К сожалению, скорее всего таким собакам и кошкам не найти хозяина, и им придется доживать свою жизнь в приюте. Многие животные нуждаются в поддерживающей терапии, специальных кормах и лекарствах.

- На каждую собачку мы тратим примерно 1500-2000р. На кошку 1000-1500р. в месяц. Мы не просим помочь с каждой, но хотя бы часть суммы нам очень нужна, чтобы держаться на плаву и обеспечивать жизнь этих животных на достойном уровне. Что очень актуально в этот непростой год, - отметили сотники приюта.

На помощь пожилым животным осталось собрать — 28 596р.

Как помочь приюту

Реквизиты: Самарская областная общественная организация защиты животных «Надежда» ИНН 6316997713 КПП 631601001

ОГРН 1126300005061

Расчетный счет 40703810554400015051

Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара БИК 043601607

Яндекс.Деньги:

410011368818735

Номер карты Сбербанка:

Лидия Валериевна И. (привязана к номеру: +79270023785)

Отчеты: в закрепленных темах Марта.

Важно! При перечислении подписать - «Пожертвование на корма для животных» или «Пожертвование на старичков приюта», а также под постом.