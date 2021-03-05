В Самаре инвалидам разрешили не сообщать о поездках в метро за три часа

В центре города в метро хотя бы пандусы есть

В Самарской области людям с ОВЗ разрешили не информировать никого о своей поездке в метрополитене за три часа до нее. Ранее в проекте постановления об изменениях правил пользования этим видом транспорта был пункт, предусматривающий такую обязанность. В постановлении, опубликованном на сайте правительства, такого положения больше нет. Но все же в правилах есть ряд пунктов, которые пассажирам с ОВЗ придется соблюдать, чтобы попасть в поезд.

Так, в нынешней редакции правил инвалидам предлагают позвонить перевозчику по номерам, размещенным на сайте, и предупредить о поездке и о том, на какую станцию прибудет пассажир. Также можно заполнить заявку на официальном сайте или же попросить кого-то лично обратиться в офис метрополитена.

Все дело в том, что самостоятельный доступ в метрополитен для людей, например, на инвалидной коляске, сегодня невозможен. Для того, чтобы такой человек мог спуститься на платформу, ему потребуется помощь третьих лиц. Заполнение заявки производится на сайте http://metrosamara.ru/

Звонить можно по телефону (846) 336-19-01.