Облигации помогут в застройке территории стрелки рек Самары и Волги

По одному из планов застройки на стрелке рек появятся матрешки Фото: СОЦСЕТИ

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев на встрече с депутатами поделился планами о застройке территории стрелки рек Самары и Волги. Он рассчитывает, что подмогу в этом вопросе окажут федеральные застройщики. В ближайшее время планируется объявить конкурс на разработку мастер-плана по благоустройству этой территории.

- Нужен поток внешних инвестиций. Инструментом здесь могут стать инфраструктурные облигации. Инициатива разработана на федеральному уровне, - отметил Чудаев.

Благодаря инфраструктурным облигациям получится снизить прямые расходы бюджета на строительства. Займы могут получить, как инвесторы, так и сами застройщики. Самарская область на этом этапе подала заявки на финансирование строительства объекта в размере более двух миллиардов рублей.