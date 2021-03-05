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Облигации помогут в застройке территории стрелки рек Самары и Волги

Министерство строительство Самарской области рассчитывает привлечь для развития инфраструктуры частных инвесторов
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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По одному из планов застройки на стрелке рек появятся матрешки

По одному из планов застройки на стрелке рек появятся матрешки

Фото: СОЦСЕТИ

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев на встрече с депутатами поделился планами о застройке территории стрелки рек Самары и Волги. Он рассчитывает, что подмогу в этом вопросе окажут федеральные застройщики. В ближайшее время планируется объявить конкурс на разработку мастер-плана по благоустройству этой территории.

- Нужен поток внешних инвестиций. Инструментом здесь могут стать инфраструктурные облигации. Инициатива разработана на федеральному уровне, - отметил Чудаев.

Благодаря инфраструктурным облигациям получится снизить прямые расходы бюджета на строительства. Займы могут получить, как инвесторы, так и сами застройщики. Самарская область на этом этапе подала заявки на финансирование строительства объекта в размере более двух миллиардов рублей.