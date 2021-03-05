Дмитрий Азаров оценил шансы Николая Ренца объединить Тольятти

Николай Ренц оценил доверие губернатора

Дмитрий Азаров во время поездки в Тольятти высказался о кандидатуре Николая Ренца на должность мэра города. Он отметил, что в поддержку главного врача больницы №5 высказались представители различных политических партий. Губернатор подчеркнул, что сразу решил опираться на народное мнение. У Николая Ренца, по оценкам главы региона, есть доверие жителей, профессионализм, опыт принятия сложных решений, желание работать.

- Мы обсуждали возможные перспективы развития города, реализацию конкретных проектов – и его глаза загораются, что называется, «на раз». Появляются идеи, предложения, как тот или иной проект реализовать. Николай Альфредович видит возможность в любой ситуации, даже сложной. Не причины что-то не делать, а возможности реализации, - уточнил Дмитрий Азаров. И подчеркнул, что видит для Ренца много возможностей консолидировать городское сообщество в целом.

Сам главный врач отметил, что согласен подать документы на конкурс, и для него важна поддержка городского сообщества и губернатора.

- Буду работать столько, сколько надо. Как говорит Дмитрий Игоревич, в режиме «24 на 7» – я привык к этому. Надеюсь, все, кому небезразличен наш город – и фракции, и жители, и бизнес, и активная общественность, – присоединятся к этому, - отметил Николай Ренц.