В Самаре любят блины с мясом и не боятся экзотики

В Самаре любят блинчики, но лучше - сытные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары предпочитают блины с сытными начинками, а не их сладкие аналоги. А еще они охотно экспериментируют с экзотикой. Такие выводы сделали по результатам статистических наблюдений аналитики Ендекс.Еды. Блины с рыбой и мясом в Самаре заказывают на 30% чаще, чем сладкие блинчики.

- Самыми популярными в Самаре оказались блины без начинки вовсе, на втором и третьем месте блины с мясом и творогом, - рассказали авторы исследования.

А вот блины с маслом и ягодами у горожан не в чести. При этом экзотические начинки самарцев не пугают. Они охотно пробуют блины с маскарпоне и тайским манго, со сникерсом и с щучьей икрой. В среднем блины в Самаре стоят меньше, чем в целом по России. Средняя цена порции - 131 рубль.