Каждый пятый житель Самары сократит расходы на подарки коллегам на 8 марта

Чтобы дарить подарки, повод не обязателен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно результатам опроса*, 22% жителей Самары планируют снизить бюджет на подарки на 8 марта в сравнении с прошлым годом. Главными способами сэкономить на подарках выступают возможность воспользоваться скидками или бонусами (54%), распродажи (30%), а также кэшбэк (17%). Еще 9% опрошенных собираются сделать подарки своими руками.

При этом поздравить коллег с праздником 8 Марта планируют 80% респондентов. Обычно 41% опрошенных тратят на подарки менее тысячи рублей, 32% - 1-2 тысячи рублей, 12% - 3-5 тысяч, а 3% – более 5 тысяч. При этом 13% предпочитают воздержаться от приобретения подарка. Среди основных причин, которые называют респонденты, отказавшиеся от поздравления коллег – удаленный график работы (29%), желание сэкономить (14%), , а также потребность отмечать праздник в другом формате (12%). 12% респондентов, воздержавшихся от подарков на 8 марта, работают в мужском коллективе или не отмечают гендерные праздники.

«Чтобы дарить подарки, повод не обязателен. Делать это выгодно позволяют простые и удобные финансовые сервисы. Приобретая подарки с помощью Кэшбэк карты, клиенты Райффайзенбанка получают 1.5% в рублях за каждую покупку. К примеру, средняя сумма кэшбэка за цветы по картам Райффайзенбанка за прошедший год выросла на 17%», – рассказала Елена Попова, директор Райффайзенбанка по Самарской области.

*В онлайн-опросе, который проходил в период с 26 февраля по 2 марта 2021 года, приняли участие 1 400 жителей семи городов-миллионников, в том числе Самары, старше 20 лет. Ежемесячный доход 46% респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.