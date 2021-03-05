В Самарской области «Лада Гранта» опрокинулась в кювет, пострадал ребенок

ДТП произошло около 8 часов вечера Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП произошло вечером, 4 марта, на 2 км автодороги «Безенчук-Александровка-Верхнепечерское». По данным ГУ МВД по Самарской области, 34-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта», двигаясь в направлении села Никольское, не выбрал безопасную скорость движения и съехал с дороги в кювет, где опрокинулся.

- В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Лада Гранта» несовершеннолетний 2012 года рождения, который находился на заднем пассажирском сиденье, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

9-летнего пострадавшего на скорой доставили в ближайшую больницу, где врачи назначили ребенку амбулаторное лечение. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.