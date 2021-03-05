Самарцы побалуют своих женщин билетами в театр и драгоценностями

Анализ собственных данных за март 2020 года показал, что проводить этот день самарцы предпочитают в театрах и путешествиях, а самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и косметика.

Аналитики МТС предположили, какие приятные сюрпризы могут получить представительницы прекрасного пола на 8 марта, исходя из данных прошлого года.

На 8 марта наибольшей популярностью, как и на 23 февраля, пользуются походы в театры – количество покупок билетов здесь в 2 раза больше, чем в среднем в марте. На втором месте – путешествия: авиабилеты покупают на 65% чаще, а отели бронируют – на 73%. Длинные выходные – хороший повод для мини-отпуска и смены обстановки.

Также значительно увеличивается количество транзакций в ресторанах и кинотеатрах – рост на25% и 20%по сравнению со средними показателями марта.

Часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 15% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 7%.

Лучшие подарки девушкам – цветы и бриллианты

Аналитики МТС выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 марта по сравнению со средними значениями этого месяца.

Традиционно на 8 марта мужчины дарят женщинам цветы – они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 7,6 раза по сравнению со средними показателями марта. Ювелирные украшения также желанный подарок для многих женщин – здесь количество покупок увеличивается в 3 раза. Замыкает первую тройку по росту транзакций косметика – 89%.

Самые популярные подарки на 8 марта

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Самарской области. Учитывались платежные операции в марте 2020 года.

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[1] Увеличение количества транзакций по картам клиентов МТС Банка за неделю до 8 марта по сравнению со средними значениями марта