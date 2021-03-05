Самарские власти хотят вернуть 9 миллионов с авторов поправок в Генплан

В Самаре хотят вернуть деньги от авторов поправок в Генплан

Департамент градостроительства Самары подал иск в арбитражный суд, чтобы взыскать более 8,8 млн рублей с компании "Гипрогор", которая занималась разработкой поправок в генплан города. Эти деньги должны быть взысканы в виде неустойки по муниципальному контракту, заключенному в 2018 году. Заседание по делу пройдет 6 апреля.

- В случае признания дела по итогам предварительного судебного заседания подготовленным к судебному разбирательству, судебное заседание будет открыто «06» апреля 2021 в 10 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б», зал судебных заседаний № 310, - сообщили в арбитражном суде.

Напомним, что с фирмой ГИПРОГОР департамент заключил контракт на 15,5 млн рублей, но позже договор был расторгнут. Впрочем, чиновники успели заплатить около 9 миллионов рублей и теперь намерены вернуть деньги. Напомним, что после расторжения контракта правки в генплан вносили уже сами чиновники. Генплан Самары рассчитали до 2030 года.