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Областной суд отменил постановление об аресте начальника городской полиции, но к жене на праздники его не отпустил

Вячеслава Хомских подозревают в получении взяток от ОПГ «Законовские»
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Ранее суд арестовал Вячеслава Хомских (на фото он запечатлен сидящим за столом) до 14 апреля

Ранее суд арестовал Вячеслава Хомских (на фото он запечатлен сидящим за столом) до 14 апреля

Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня Самарский областной суд рассмотрел жалобы на решение о двухмесячном аресте начальника городской полиции Вячеслава Хомских.

Напомним, его подозревают в получении взяток от ОПГ «Законовские». По версии следствия, в то время, когда Хомских возглавлял подразделение, которое должно было бороться со злом (то есть с оргпреступностью), он к нему примкнул. Пока опера собрали доказательства того, что в 2011 году преступники купили полицейскому «Ниву», чтобы ездить по разбитым самарским дорогам. Однако часть свидетелей говорит о том, что ОПГ регулярно платила взятки стражу порядка и общая сумма «взносов» перевалила за 20 млн рублей.

Адвокаты эти сведения ставят под сомнения: они ведь основаны на показаниях членов преступного мира, а значит, доверять им нельзя. Неизвестно, согласился бы с этим областной суд, если бы не второй момент: прокуратура обнаружила процессуальное нарушение при вынесении решения об аресте, а потому надзорное ведомство оказалось «на одной стороне» с защитниками высокопоставленного офицера полиции.

- Действительно, решение районного суда сегодня отменено по процессуальным основаниям, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областном суде. – Материалы дела вернут на новое рассмотрение в Самарский районный суд.

Однако на свободу Вячеслава Хомских не отпустили: арест ему продлили до 12 марта – а там как пойдет. Далее все зависит от убедительности следователей и дотошности адвокатов подозреваемого.

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Пока ему вменяют получение машины в качестве взятки, но следствие считает, что Вячеслав Хомских получил от ОПГ “Законовские” около 20 млн рублей (подробности)

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