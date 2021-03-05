Областной суд отменил постановление об аресте начальника городской полиции, но к жене на праздники его не отпустил

Ранее суд арестовал Вячеслава Хомских (на фото он запечатлен сидящим за столом) до 14 апреля Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня Самарский областной суд рассмотрел жалобы на решение о двухмесячном аресте начальника городской полиции Вячеслава Хомских.

Напомним, его подозревают в получении взяток от ОПГ «Законовские». По версии следствия, в то время, когда Хомских возглавлял подразделение, которое должно было бороться со злом (то есть с оргпреступностью), он к нему примкнул. Пока опера собрали доказательства того, что в 2011 году преступники купили полицейскому «Ниву», чтобы ездить по разбитым самарским дорогам. Однако часть свидетелей говорит о том, что ОПГ регулярно платила взятки стражу порядка и общая сумма «взносов» перевалила за 20 млн рублей.

Адвокаты эти сведения ставят под сомнения: они ведь основаны на показаниях членов преступного мира, а значит, доверять им нельзя. Неизвестно, согласился бы с этим областной суд, если бы не второй момент: прокуратура обнаружила процессуальное нарушение при вынесении решения об аресте, а потому надзорное ведомство оказалось «на одной стороне» с защитниками высокопоставленного офицера полиции.

- Действительно, решение районного суда сегодня отменено по процессуальным основаниям, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областном суде. – Материалы дела вернут на новое рассмотрение в Самарский районный суд.

Однако на свободу Вячеслава Хомских не отпустили: арест ему продлили до 12 марта – а там как пойдет. Далее все зависит от убедительности следователей и дотошности адвокатов подозреваемого.

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