В Самарской области стало больше работы

В Самарской области стало больше вакансий. Уровень безработицы в Самарской области к 4 марта 2021 года составил 1,89%, это в два раза меньше, чем на конец сентября 2020 года. На данный момент в службе занятости региона есть более 36 тысяч вакансий, из них около 5 тысяч приходится на муниципальные районы области.

- Возможностей для трудоустройства становится больше, потому что растет число вакансий. Сейчас их количество в регионе превышает численность безработных граждан, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.

Также стало известно, что наиболее низкая безработица в Безенчукском районе. Помогают подобрать вакансии непосредственно в центрах занятости по месту жительства или на портале "Работа в России", здесь можно посмотреть все имеющиеся на данный момент предложения.