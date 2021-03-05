В Самарской области электрик насмерть сгорел на рабочем месте

Вид происшествия – воздействие экстремальных температур Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В феврале 2021 году было завершено расследование несчастного случая на предприятии в Красноармейском районе Самарской области. Как стало известно, в октябре 2020 года электромонтер МУП «Водоснабжение» получил смертельную травму на рабочем месте в результате ожога вольтовой дугой.

- В ходе расследования было установлено, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, - рассказали в пресс-службе минтруда Самарской области.

Комиссия установила, что ответственными за несчастный случай являются должностные лица МУП «Водоснабжение», которые допустили нарушения требований охраны труда на предприятии.