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Коронавирус Covid-19

В Самарской области за сутки коронавирусом заболели меньше людей, чем выздоровели

Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 5 марта 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Данные по коронавирусу на 5 марта

Данные по коронавирусу на 5 марта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 273 человек. С нарастающим итогом за весь период пандемии в регионе заболели 49 899 человек.

По данным на 5 марта, в Самарской области количество суточных выздоровевших превысило число заболевших. Так, 301 житель региона успешно справился с опасным вирусом. Всего выздоровели 46 174 самарца.

Что касается печальной статистики, то за прошедшие сутки в Самарской области от коронавируса скончались 6 человек. С начала пандемии умерло 934 пациента,у которого был поставлен COVID-19.