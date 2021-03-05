Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 5 марта 2021 года

Данные по коронавирусу на 5 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 273 человек. С нарастающим итогом за весь период пандемии в регионе заболели 49 899 человек.

По данным на 5 марта, в Самарской области количество суточных выздоровевших превысило число заболевших. Так, 301 житель региона успешно справился с опасным вирусом. Всего выздоровели 46 174 самарца.

Что касается печальной статистики, то за прошедшие сутки в Самарской области от коронавируса скончались 6 человек. С начала пандемии умерло 934 пациента,у которого был поставлен COVID-19.