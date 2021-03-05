Самарский видеоблогер снял с высоты завод "Металлист"

Видеоблогер с высоты показал завод "Металлист". Фото - скриншот

Самарский видеоблогер Сергей Бобин разместил видео на своем канале YouTube, в котором он показал снятый с высоты завод "Металлист".

Завод является действующим предприятием, которое выпускает продукцию для авиационной и ракетной промышленности.

Пользователи отмечали в комментариях, что почему-то около завода мало людей на такой огромной территории и высказывались, что предприятия, возможно, работает не в полную силу. Но автор видео ответил, что снимал сюжет в выходной день.

Помимо предприятия блогер также показал часть Советского района и общие виды Самары.