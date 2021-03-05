Стартовали продажи обновленного Lada Largus

Обновленный Largus поступил в продажу

Стартовали продажи обновленного автомобиля Lada Largus. Об этом сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

У нового Largus дизайн в стиле последних моделей тольяттинского производителя, так называемый X-стиль. Автомобиль оснащен новым мотором объемом 1,6 литра мощностью 90 л.с.

У новинки новая приборная панель, улучшенная шумоизоляция, новые передние сиденья, расширен список оснащения. В базовой комплектации модель дополнилась центральным замком, маршрутный компьютер и дневными ходовыми огнями.

Цены начинаются с 685 900 рублей за версию фургон. Пассажирская версия, где 5 мест, стоит 690 900 рублей. Также есть вариант с тремя рядами сидений, который оценивается в 817 900 рублей, и Cross - от 86 900 рублей.