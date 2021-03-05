В Самаре назвали идеальный женский автомобиль

В Самаре выяснили, какой автомобиль считают идеальным для женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты "Авито Авто" выяснили, какой автомобиль в Самаре считают идеальным для женщин.

Исследование провели в преддверии 8 марта, опросив пользователей сайта. Как выяснилось, большинство опрошенных из Самары, 19,2%, считают идеальными для женщин кроссовер или внедорожник, 18,8% назвали наиболее подходящим для женщин типом кузова кабриолет, 13% - хэтчбек.

Среди марок самыми популярными оказались Mercedes и BMW, также подходящими для женщин называют Toyota, Audi или Kia.

Идеальным цветом для женского автомобиля считают красный - так ответили 29% опрошенных. Популярен также белый, который выбрали 23%.