«Крылья Советов» попытаются сохранить Егора Голенкова в команде

Егор Голенков - один из лучших бомбардиров "Крыльев" в ФНЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин прокомментировал в эфире программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара» возможный уход Егора Голенкова в «Ростов». Напомним, что нападающий подписал предварительный договор с «Ростовом» и летом должен присоединиться к команде Валерия Карпина.

— Сейчас у Егора один договор действует с «КС», другой — отложенный — с «Ростовом». Сможем ли мы что-то сделать, чтобы он остался и на следующий сезон в команде? Пока трудно говорить. У нас желание такое есть, но в этой ситуации не все зависит от клуба, — объяснил Галямин.

Функционер сообщил, что клуб попытается сохранить своего воспитанника. Он надеется, что возможность для этого будет. Все зависит от нюансов в контрактах и желания игрока.

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