В самарском аэропорту "Курумоч" объяснили, почему там скопились пассажиры в зоне прилета

В самарском аэропорту скопились пассажиры

В самарском аэропорту "Курумоч" в пятницу, 5 марта, заметили скопление пассажиров в зоне прилета.

Пассажиры жаловались, что им ничего не рассказывают о ситуации, а на звонки по телефону говорили, что не владеют информацией о происходящем.

Как сообщили "КП-Самара" в пресс-службе аэровокзала, в зоне прилета в пятницу "для обеспечения дополнительных мер безопасности проводились мероприятия по досмотру пассажиров прилетевших рейсов". В 12:10 по местному времени начали досмотр, а в 12:30 все мероприятия завершили, после чего выход пассажиров осуществлялся в обычном режиме.