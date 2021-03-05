Часть отделений в больнице Середавина возвращаются в штатный режим работы

Часть отделений больницы Середавина в Самаре возвращаются к штатной работе. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

С апреля прошлого года главный корпус больницы оказывал помощь только пациентам с коронавирусом.

В больнице начали постепенно снова открывать профильные койки для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи. Начали принимать пациентов по профилям неврология, сосудистая хирургия, травматология, нейрохирургия, ревматология. С 15 марта начнут оказывать пациентам помощь хирургического профиля. Пока больница в основном принимает пациентов, которым необходима экстренная помощь. Также принимают пациентов с тяжелыми политравмами.

При этом в больнице продолжают принимать и пациентов с коронавирусом. Для них есть своя зона и отдельные шлюзы для прохода персонала и пациентов.